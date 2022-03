கட்சி உடையவில்லை..சீட்டு கிடைக்காததால் அப்படி பேசுறாங்க..கட்சி “இணைப்பு” குறித்து துரை வைகோ விளக்கம்

Chennai

சென்னை : மதிமுகவை கலைத்துவிட்டு திமுகவுடன் இணைத்துவிடலாம் என சிவகங்கை மாவட்ட செயலாளர் செவந்தியப்பன் கூறிய நிலையில், நடைபெற்ற முடிந்த தேர்தலில் சட்டமன்ற உறுப்பினராக போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்காததால் செவந்தியப்பன் காழ்ப்புணர்வோடு செயல்படுவதாக மதிமுக தலைமை கழக செயலாளரும், பொதுச்செயலாளர் வைகோவின் மகனுமான துரை வைகோ விளக்கமளித்துள்ளார்.

சிவகங்கை மாவட்ட மதிமுக செயலாளர் செவந்தியப்பன், திருவள்ளூர் மதிமுக செயலாளர் செங்குட்டுவன் மற்றும் விருதுநகர் செயலாளர் சண்முக சுந்தரம் உட்பட பல மூத்த நிர்வாகிகள் இன்று கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.

அப்போது, மதிமுகவில் நடைபெறவுள்ள உட்கட்சி தேர்தல், கட்சி விதிகளின்படி நடைபெறவில்லை என்று குற்றஞ்சாட்டினர்.

Durai Vaiko, the son of mdmk General Secretary Vaiko , explained that some people were acting with contempt as they were not given the opportunity to contest the assembly elections.