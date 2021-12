கிரிப்டோகரன்சி "மணியில்" கோடிகளில் முதலீடு செய்த தங்கமணி.. விஜிலன்ஸ் எப்ஐஆர் சொல்வது என்ன?

ஆவணங்கள்

கிரிப்டோகரன்சியில் இவர் முதலீடு செய்துள்ளதால் இந்த வழக்கு பெரிய அளவில் சிக்கலாகும் விஸ்வரூபம் எடுக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. பொது நிதியை தவறாக பயன்படுத்தி இவர்கள் சொத்து குவித்ததாக புகாரில் கூறப்பட்டுள்ளது. 13(2) r/w 13(1)(e) of the Prevention of Corruption Act 1988 and uls 13(2) thw 13(1)(b) of the Prevention of Corruption Act 1968 as amendod in 2018 என்ற சட்ட பிரிவின் கீழ் வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது.