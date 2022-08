தர்மத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி.. இனியும் இபிஎஸ் கனவுகள் பலிக்காது.. ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி அதிரடி!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமியின் மோசமான அரசியல் கனவுகள் இனி பலிக்காது என்று ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் ஜூலை 11ம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் தொடா்பாக ஓ.பன்னீா்செல்வம் மற்றும் அக்கட்சியின் பொதுக்குழு உறுப்பினர் வைரமுத்து தொடர்ந்த வழக்கின் தீர்ப்பை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வழங்கியுள்ளது.

"எம்ஜிஆர் கனவை காப்பாத்திட்டோம்.. எடப்பாடியை ஜெயலலிதாவின் ஆன்மா மன்னிக்காது" - வைத்திலிங்கம் பேட்டி!

English summary

Madras high court said that in that judgment, the situation in AIADMK will continue as it was before June 23. Edapadi Palaniswamy political dreams will no longer work, says OPS supporter pugazhendhi.