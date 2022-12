நரித்தனம்.. கூட்டணியையும் உடைச்சிட்டார்.. “பொறியில் சிக்கிய எடப்பாடி”.. சீறிய மருது! ஓபிஎஸ் பிளான்?

Chennai

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமி தனக்கு மட்டும் தனியாக கூட்டணி அமைத்துக்கொண்டார். தென் மாவட்டங்களில் அதிமுகவுக்கு கூட்டணி இல்லாத நிலையை உருவாக்கினார். அவருக்கு வேண்டப்பட்ட வேட்பாளர்களுக்கு மட்டும் கூடுதல் பணம் கொடுத்தார். 10.5% இட ஒதுக்கீட்டை தருவதாக அறிவித்து வன்னிய மக்களையும் ஏமாற்றி, தென் மாவட்டங்களில் அதிமுகவுக்கு மிகப்பெரிய சரிவையும் உருவாக்கினார் எனக் குற்றம்சாட்டியுள்ளார் ஓபிஎஸ் அணியின் கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் மருது அழகுராஜ்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை சர்ச்சை நீடிக்கும் சூழலில், கடந்த ஜூலை 11ல் நடைபெற்ற பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் இடைக்காலப் பொதுச் செயலாளராக பழனிசாமி பொறுப்பேற்றார். மேலும், ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை கட்சியிலிருந்து நீக்கினார். இதை எதிர்த்து ஓபிஎஸ் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்த வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது.

கட்சிக்கு புதிதாக மாவட்டச் செயலாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளை ஓ.பன்னீர்செல்வம் நியமித்தார். இந்நிலையில், பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் தலைமையில் மாவட்ட செயலாளர்கள் மற்றும் தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் கூட்டம் சமீபத்தில்நடைபெற்றது.

