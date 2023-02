கூட்ட நெரிசலில் 4 பேர் பலி.. பொங்கலுக்கு வேட்டி சேலை வழங்காததே காரணம்.. விமர்சித்த எடப்பாடி பழனிசாமி

வாணியம்பாடியில் 4 பெண்கள் உயிரிழப்புக்கு நிர்வாகத் திறமையற்ற திமுக அரசே பொறுப்பு என்று எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார்.

Chennai

சென்னை : பொங்கல் திருநாளுக்கு அரசின் விலையில்லா வேட்டி, சேலை தருவதில் ஏற்பட்ட தாமதத்தால்தான் இந்த உயிரிழப்பு என்றும், வாணியம்பாடி தனியார் நிறுவன நிகழ்ச்சியில் 4 பெண்கள் உயிரிழப்புக்கு நிர்வாகத் திறமையற்ற திமுக அரசு பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்றும் அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

வாணியம்பாடியில் ஒரு தனியார் தொண்டு நிறுவனம் சார்பில் இலவச சேலை வழங்கும் நிகழ்ச்சியில், ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கிய 4 பெண்கள் உயிரிழந்தனர்.

இந்நிலையில், இந்த ஆண்டு பொங்கலுக்கு அரசின் விலையில்லா வேட்டி, சேலையினை வழங்கி இருந்தால், இந்த தனியார் வழங்கும் இலவச சேலையினை வாங்க ஒரே சமயத்தில் சுமார் 1500 ஏழை பெண்கள் குழுமியிருக்கமாட்டார்கள் என ஈபிஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

