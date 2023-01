நீட் தேர்வு விலக்கு! முதல்வர் நாடகம்! அரைத்த மாவையே அரைக்கிறது திமுக அரசு! எடப்பாடி விமர்சனம்!

Chennai

சென்னை: நீட் தேர்வு விலக்கு விவகாரத்தில் திமுக அரசு உருப்படியான நடவடிக்கை எடுக்காமல், அரைத்த மாவையே சட்ட முன்வடிவு என்ற பெயரால் அரைத்துக் கொண்டிருப்பதாக எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.

நீட் தேர்விலிருந்து விலக்கு பெறுவதற்கான ரகசியம் தங்களுக்கு தெரியும் என முதல்வர் ஸ்டாலினும், அமைச்சர் உதயநிதியும் முழங்கினார்கள் என்றும் அதற்காக பெற்றோர்கள், மாணவர்களிடம் பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் எனவும் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது;

யாருக்கும் அடிமை இல்லை.. எடப்பாடி பழனிசாமி சிங்கம் மாதிரி இருப்பார்! எஸ்பி வேலுமணி ஒரே போடு!

Edappadi Palaniswami has criticized the DMK government for not taking specific action on the issue of NEET exemption and is grinding the milled dough in the name of legal precedent.