பிரதமர் மோடியின் தாய் மறைவு.. தனித்தனி விமானத்தில் குஜராத் விரையும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓபிஎஸ்!

சென்னை: பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தாய் ஹீரா பென்னின் உயிர் இன்று அதிகாலை பிரிந்தது. குஜராத் மாநிலம் காந்தி நகரில் அவரது உடலுக்கு பிரதமர் மோடி அஞ்சலி செலுத்தி உடலை தோளில் சுமந்து சென்று தகனம் செய்தார். இந்நிலையில் தான் பிரதமர் மோடிக்கு ஆறுதல் கூறி ஹீரா பென்னுக்கு அஞ்சலி செலுத்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி மற்றும் ஓ பன்னீர் செல்வம் ஆகியோர் தனித்தனி விமானங்களில் இன்று குஜராத் புறப்பட்டு செல்கின்றனர்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தாய் ஹீரா பென் குஜராத் மாநிலம் காந்திநகர் அருகே ரேசன் எனும் பகுதியில் வசித்து வந்தார். பிரதமர் மோடியின் தம்பியான பங்கஜ் மோடியுடன், ஹீரா பென் வசித்து வந்தார்.

இந்நிலையில் ஹீராபென் உடல் நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டார். இதையடுத்து அவர் அகமதாபாதில் உள்ள யுஎன் மேத்தா இதய நோய் சிகிச்சை மருத்துவமனையில் நேற்று முன்தினம் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

Prime Minister Narendra Modi's mother Heera Ben passed away early this morning. Prime Minister Modi paid respects to his body in Gandhi Nagar, Gujarat and cremated it carrying his body on his shoulders. In this context, Edappadi Palanichami and O Panneer Selvam are leaving Gujarat today in separate flights to console Prime Minister Modi and pay tribute to Heera Ben.