9 நாட்களுக்குப் பிறகு நேருக்கு நேராக.. ஒரே மேடையில் ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ்.. அன்னிக்கு கூட பார்க்கலயே..!

Chennai

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு மேடையில், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் அமர்ந்துள்ளனர். அவர்களுக்கு நடுவில் தற்காலிக அவைத்தலைவர் தமிழ்மகன் உசேன் அமர்ந்துள்ளார்.

அதிமுகவின் அடுத்த பொதுக்குழு கூட்டம் 11.7.2022 அன்று நடைபெறும்

ஒற்றைத் தலைமை பிரச்சனைக்குப் பிறகு சந்தித்துக் கொள்ளாமலேயே இருந்து வந்தனர். இந்நிலையில், 9 நாட்களுக்குப் பிறகு எடப்பாடி பழனிசாமியும், ஓ.பன்னீர்செல்வமும் இன்று நேரடியாக ஒரே கூட்டத்தில் பங்கேற்றுள்ளனர்.

பரபரப்பான சூழலில், பொதுக்குழு உறுப்பினர்களின் கூச்சல்களுக்கு மத்தியில் இன்று பொதுக்குழு கூடியிருக்கும் நிலையில், அரங்கிற்குள்ளும், வெளியேயும் பரபரப்பு நிலவுகிறது.

அடக்கொடுமையே! உங்க சண்டையில் எம்ஜிஆர், ஜெ. சமாதியை மறந்துட்டீங்களே..அதிமுக தொண்டர்கள் ஆதங்கம்!

English summary

O Panneerselvam and Edappadi Palanisamy have not met since the AIADMK single leadership crisis. In this situation, 9 days later, Edappadi Palanisamy and O. Panneerselvam participated in the same meeting today.