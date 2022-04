சைக்கிள் கேப்பில் நுழைந்த எடப்பாடி பழனிசாமி.. கவர்னரை சப்போர்ட் செய்து.. ஸ்டாலினுக்கு நறுக் கேள்வி

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: எங்கு என்ன தவறு நடந்தாலும் முதல் நபராக கேள்வி எழுப்பிவிடுகிறார் முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி.. அந்த வகையில், "கவர்னர் முதல் காவலர் வரை யாருக்கும் பாதுகாப்பில்லை" என்று தற்போது குற்றச்சாட்டை வீசியிருப்பது, திமுக அரசுக்கு டென்ஷனை எகிற வைத்து கொண்டிருக்கிறது.

நெல்லையில் என்ன நடந்தது?

சுத்தமல்லி ஸ்டேஷனில் உதவி ஆய்வாளராக பணிபுரிந்து வருபவர் மார்க்ரெட் திரேஷா.. நேற்றிரவு இவர் பழவூரில் கோயில் திருவிழா பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார்.

அங்கு கோயில் விழாவை முன்னிட்டு வைக்கப்பட்டு இருந்த பிளக்ஸ் பேனர்களை விழா பாதுகாப்பு வந்த போலீசார் அகற்றிக் கொண்டு வந்தனர்..

English summary

edappadi palanisamy condemns dmk government and says tamilnadu is unsafe for anyone from the governor to the police எடப்பாடி பழனிசாமி, திமுக அரசை மீண்டும் விமர்சித்துள்ளார்