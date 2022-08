எடப்பாடி கொடுத்த ‘அவசர’ அசைன்மென்ட்.. ‘ஒரே நாளில்’.. டெஸ்ட்டில் பாஸ் ஆவாரா சி.வி.சண்முகம்?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான மேல்முறையீட்டு வழக்கு தீர்ப்பு இன்னும் வராத நிலையிலும், அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, தனது செல்வாக்கை காட்டும் நடவடிக்கைகளில் தொடர்ச்சியாக ஈடுபட்டு வருகிறார்.

சில நாட்களுக்கு முன்னதாக, முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் தலைமையில், ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் சொந்த மாவட்டமான தேனியில் பெரிய அளவில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தினார்.

அதன்பிறகு, காட்சிகள் மாறி பொதுக்குழு வழக்கு தீர்ப்பு ஓபிஎஸ்ஸுக்கு சாதகமாக அமைந்த நிலையில், அதனை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்துள்ளார். இந்த வழக்கின் தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், தனது ஆதரவாளரான முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகத்திற்கு ஒரு அவசர அசைன்மென்ட்டை கொடுத்து டெஸ்ட் வைத்துள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

யாருக்கும் இடமில்லை.. அதிமுக என்றால் அது எடப்பாடி பழனிச்சாமி தான்.. பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் ‛பளீச்’

English summary

Edappadi Palaniswami is continuously involved in activities to show his influence in AIADMK. EPS has given an urgent assignment to his supporter, former minister CV Shanmugam, to hold a hunger strike against the DMK government.