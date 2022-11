10 ஆண்டுகள் என்ன செய்தீர்கள்? கனமழை பாதிப்புக்கு எடப்பாடி தான் காரணம்.. கொதிக்கும் அமைச்சர் அன்பரசன்

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: அதிமுக ஆட்சியில் மழைநீர் தேங்கியதற்கு திமுகவே காரணம் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம்சாட்டி இருந்தார். இதற்கு 10 ஆண்டுகள் அதிமுக ஆட்சியில் மழைநீர் வடிகாலுக்காக என்ன பணிகள் செய்யப்பட்டது என்று அமைச்சர் அன்பரசன் கேள்வி எழுப்பினார். அதுமட்டுமல்லாமல் சென்னை கனமழை பாதிப்பிற்கு எடப்பாடி பழனிசாமியே காரணம் என்று குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

சென்னையில் கனமழையால் தேங்கிய பகுதிகளை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆய்வு செய்தார். பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து, மழைநீர் வடிகால் பணிகளை திமுக அவசர அவசரமாக அமைத்து வருகிறது.

அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட நிதி ஆதாரங்களை வைத்து, திட்டத்தின் பெயரை மாற்றி திமுக சிங்கார சென்னை 2.0 திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. இதுமட்டுமல்லாமல் 2006 - 2011 வரை சென்னையில் எந்தப் பணிகளையும் திமுக செய்யவில்லை என்று விமர்சித்தார்.

English summary

Edappadi Palanisamy had blamed the DMK for the stagnation of rainwater in the AIADMK regime. For this DMK Minister Anbarasan replied, Edappadi Palanisamy is the reason for rain problems.