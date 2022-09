ஆ.ராசா சொன்ன அந்த வார்த்தை.. ஸ்டாலின் குடும்பத்திற்கும் பொருந்துமா? - எடப்பாடி பழனிசாமி பரபர பேச்சு!

Chennai

Chennai

சென்னை : ஆ.ராசா சொன்ன வார்த்தை, ஸ்டாலின் குடும்பத்திற்கும் பொருந்துமா என மக்கள் கேட்கின்றனர் என எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

திமுக துணை பொதுச் செயலாளர் ஆ.ராசா எம்.பி. "நீ இந்துவாக இருக்கிற வரை சூத்திரன். இந்துவாக நீ இருக்கிற வரை தீண்டத்தகாதவன், எத்தனை பேர் விபச்சாரியின் மகனாக இருக்க விரும்புகிறீர்கள்?" என்று பேசியது கடும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

ஆ.ராசாவின் பேச்சுக்கு பாஜக தலைவர்கள் பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து, காவல்துறையிலும் புகார் அளித்துள்ள நிலையில், அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியும் சீனில் வந்துள்ளார்.

இன்று சென்னையில் நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்கூட்டத்தில், ஆ.ராசாவின் பேச்சை கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசியுள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

English summary

Edappadi Palaniswami has severely criticized A.Rasa's speech about Hindus. He also questioned whether the words of A.Raja were applicable to Stalin's family as well.