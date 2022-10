ஆஹா.. இது லிஸ்ட்லயே இல்லையே! ஓபிஎஸ் கோஷ்டியின் எம்.எல்.ஏ பதவி காலி? எடப்பாடி எடுத்த ‘பிரம்மாஸ்திரம்’!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் அதிகார யுத்தத்தில் ஓபிஎஸ்-ஐ கட்சியில் இருந்து நிர்வாகிகள் பலத்தோடு ஓரம் கட்டிய நிலையில், அவர் மற்றும் வைத்தியலிங்கம் உள்ளிட்ட ஆதரவாளர் 3 பேரின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் பதவியையும் பறிக்க 'பிரம்மாஸ்த்திரத்தை' எடுக்க எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டமிட்டுள்ளார். இதனால் 2017 மீண்டும் திரும்பும் என்கின்றனர் அதிமுகவினர்.

அதிமுகவில் முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான ஜெயலலிதாவின் இடத்தை பெறப்போவது யார் என்ற மோதலில் கட்சி இரண்டாக பிளவு பட்டு கிடக்கிறது..

ஏற்கனவே தான்தான் பொதுச் செயலாளர் என சசிகலா ஒருபுறமும், ஓ.பன்னீர்செல்வம் இரட்டை தலைமை தான் வேண்டும் என மறுபுறமும் போர்க்கொடி தூக்கி வரும் நிலையில் கட்சியை எப்படியும் கைப்பற்றி விடலாம் என எடப்பாடி பழனிச்சாமி தனி ஆவர்த்தனம் செய்து வருகிறார்.

English summary

Edappadi Palaniswami is planning to take 'Brahmastra' to take away the post of legislators from his and 3 supporters including Vaidyalingam, while the executives from OPS-I party have been strongly sidelined in the power struggle in AIADMK. AIADMK members say that this will return to 2017.