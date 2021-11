பள்ளி, கல்லூரிகளில் கொத்து கொத்தாக கொரோனா! ஹூ வார்னிங்! ஸ்கூல் தேவையா? அன்பில் மகேஷ் பரிசீலிப்பாரா?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: புதிய வகை ஓமிக்ரான் கொரோனா வைரஸ் காரணமாக உலகின் பல நாடுகள் விமான சேவையை நிறுத்தி விட்டன.. ஆனால் நம்மூரில் பள்ளி குழந்தைகள் அருகருகே அமர்த்தி வைக்கப்பட்டு பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இது பெற்றோரிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

இஸ்ரேல், ஜப்பான் உள்ளிட்ட நாடுகள் வெளிநாடுகளில் இருந்து பயணிகள் வருவதற்கு முழுமையாக தடை விதித்து விட்டன.

Cyclone Jawad: டிசம்பர் 3 ல் அந்தமான் கடலில் ஜாவத் புயல்?.. யார் பெயர் வைத்தது தெரியுமா?

கடந்த வருடம் நோய் பரவல் ஆரம்பிக்கும் போது எப்படி முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டதோ, அது போன்ற நடவடிக்கைகள் இப்போது எடுக்கப்பட்டுள்ளன என்பதைத்தான் இந்த நிகழ்வு நமக்கு காட்டுகிறது.

English summary

Tamil Nadu school leaves for corona cases (தமிழகத்தில் ஊரடங்கு): Education minister Anbil Mahesh Poyyamozhi says schools will not be closed due to new type of covid, but why not think about running schools online again? at least for this academic year, amid WHO's warning on Omicron and such covid clusters? this is what parents asking (பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை).