1 லட்சம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு..நாலு கால் பாய்ச்சலில் தமிழக தொழில் துறை..முதல்வர் பெருமிதம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ரூ.75,000 கோடி முதலீட்டை ஈர்த்து ஒரு லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். உயர் கல்வியிலும், தொழிற்திறனிலும் தமிழகம் சிறந்து விளங்குகிறது என்றும் பெருமிதத்துடன் கூறியுள்ளார்.

தொழில் வளர்ச்சியில் தமிழகம் உலகளவில் கவனம் ஈர்த்துள்ளது என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார். சென்னை தரமணியில் டைடல் பூங்கா வளாகத்தில் தொழில் வளர்ச்சி 4.0 மாநாட்டை தொடங்கி வைத்து முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசினார்.

அப்போது பேசிய அவர், கடந்த 15 மாதங்களில் அனைத்து துறைகளிலும் தமிழ்நாடு முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் உயர்கல்வி பெற்றவர்கள் அதிகமாக இருப்பதால் தான் வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டை தேடி வருகின்றனர். தொழில் வளர்ச்சியில் தமிழகம் உலகளவில் கவனம் ஈர்த்துள்ளது.

12ஆம் வகுப்பு பாஸா நீங்க! HCL டெக்னாலஜிஸில் வேலைவாய்ப்பு! பணியாற்றிக் கொண்டே உயர்கல்வி கற்கலாம்!

English summary

Chief Minister M. K. Stalin has said that he plans to attract investment of Rs. 75,000 crore and provide employment to one lakh people. He proudly said that Tamil Nadu is excelling in higher education and professional skills.