பட்டியலை தூக்கிப் போட்ட எடப்பாடி! திடுக்கிட்டுப் போன ஓபிஎஸ்! இத்தனை சமாச்சரம் இருக்கா? சரி தான் போல!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமியின் கை ஓங்கி வரும் நிலையில் அவர் ஒருங்கிணைப்பாளரே இல்லை என ஓபிஎஸ்-க்கு நேரடியாக பதிலடி கொடுத்துள்ளதோடு, அவரது ஆதரவு வட்டம் குறித்த பட்டியலை தாயரித்து அவர்களை கட்சியிலிருந்து நீக்கப்போவதாக தகவலை நிர்வாகிகள் மத்தியில் கசியவிட்டுள்ளதால் ஓபிஎஸ் தரப்பு அதிர்ச்சியில் ஆழ்ந்துள்ளது.

என்னதான் நடக்கும் நடக்கட்டுமே என்ற பாடலை என்ன நினைத்து அதிமுகவின் நிறுவனரான எம்ஜிஆர் பாடினாரோ தெரியாது தற்போது அதிமுக தொண்டர்களின் நிலை இந்த பாடலைப் போலவே தான் இருக்கிறது என்றால் அது பொய்யாகாது. அந்த அளவுக்கு கட்சியில் ஒவ்வொரு நொடியும் என்ன நடக்கும் என பரபரப்புடன் காத்திருக்கின்றனர் ரத்தத்தின் ரத்தங்கள்.

லாப நஷ்ட கணக்கா? ஜெ.வீடு.. மறுக்கும் எடப்பாடி.. இதெல்லாம் அசிங்கம் - குமுறும் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள்!

அதிமுகவின் மிக முக்கிய முழக்கமான திமுக எதிர்ப்பு என்ற கொள்கையே இரட்டை தலைமையால் மங்கி விட்டதாகவும், ஓபிஎஸ் திமுகவுக்கு ஆதரவாக செயல்படுவதாக கூறி கட்சியில் ஒற்றை தலைமை தான் வேண்டும் என மூத்த நிர்வாகிகள் போர்க்கொடி தூக்க தற்போது ஓபிஎஸ்ஸையே கட்சியை விட்டு விரட்டும் அளவுக்கு வந்திருக்கிறது.

English summary

With Edappadi Palanisamy's hand in the AIADMK's single leadership affair, he has retaliated directly to the OBS, claiming that he was not a co - ordinator, and that the OPS was shocked to learn that a list of his circle of supporters had been prepared and information leaked to executives that he would be expelled from the party.