களத்துல சந்திப்போம்.. விடாப்பிடி எடப்பாடி! மல்லுகட்டும் ஓபிஎஸ்.. மீண்டும் பருத்தி மூட்டை குடோன் கதை!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தால் தற்போது ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை இடைத்தேர்தலிலும் சிக்கல் முளைத்திருக்கிறது. ஓபிஎஸ்ஐ சேர்த்துக் கொள்ள மாட்டேன் என எடப்பாடி பழனிச்சாமி விடாப்பிடியாக மறுப்பதால் ஓபிஎஸ் களத்தில் குதிக்க போவதாக அறிவித்திருக்கிறார். இதனால் அதிமுக தொண்டர்களுக்கு பாதிப்பு என்கிறார்கள் அரசியல் நிபுணர்கள்.

அதிமுகவில் நிலவி வரும் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் இடையிலான அதிகார மோதல் ஏற்கனவே சொன்னது போலவே நாடாளுமன்ற தேர்தல் வரை முடியாது போல. இந்த விவகாரத்தையும் முடித்து விட்டால் எதை வைத்து அரசியல் செய்வது என இரு தரப்பினரும் நினைப்பார்கள் போல.

காரணம் தற்போது அக்னி பரிட்சையாய் அதிமுகவுக்கு முன் நிற்கிறது ஈரோடு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தல். தமிழகத்தின் பலம் வாய்ந்த எதிர்க்கட்சி அதிமுக தான் என்பதை நிரூபிப்பதற்கான அற்புத தருணமாக இதை அதிமுக கருதுகிறது.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல்..அனலடிக்கும் களம்..அதிமுக - பாஜக பேச்சு..களமிறங்கும் ஓபிஎஸ்

English summary

The Erode East assembly by-election is also currently in trouble due to the AIADMK single leadership issue. As Edappadi Palaniswami persistently refuses to include OPS, he has announced that he is going to jump into the OPS field. Political experts say that this will affect AIADMK workers.