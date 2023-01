இறங்கிட்டாராமே எடப்பாடி? ‘மாஸ்டர் மூவ்’! டெல்லி செல்லும் மாஜி.. இடைத்தேர்தலில் அதிமுக போட்டி உறுதி?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் இரட்டை இலை சின்னத்தை பயன்படுத்த அனுமதி கோரி தேர்தல் ஆணையத்தில் முறையிட எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் பரபரக்கின்றன. ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் இருவரும் கையெழுத்திட்டால் தான் இரட்டை இலை சின்னம் கிடைக்கும் என்ற நிலையில், தனது அணிக்கு இரட்டை இலை சின்னம் கோரி டெல்லியில் நகர்வைத் தொடங்கி இருக்கிறாராம் ஈபிஎஸ்.

எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு தேர்தல் ஆணையத்தில் முறையிட்டாலும் ஈபிஎஸ் தரப்புக்கு இரட்டை இலை சின்னத்தை வழங்க ஓ.பன்னீர்செல்வம் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பார் எனக் கூறப்படுகிறது.

கட்சியின் வரவு, செலவு கணக்கை எடப்பாடி பழனிசாமி தாக்கல் செய்ததை தேர்தல் ஆணையம் ஏற்றதை சுட்டிக்காட்டி சின்னத்தை பெற முயற்சித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

100% சான்ஸே இல்லை.. எடப்பாடி பக்கம் சுழன்று அடிக்கும் காற்று! புட்டு புட்டு வைத்த புள்ளி! கேம் ஓவரா?

English summary

There are reports that Edappadi Palaniswami's faction is planning to appeal to the Election Commission seeking permission to use the double leaf symbol in the Erode East constituency by-election.