பணத்திற்காக கட்டிய மனைவியை கூட தன் மனைவி இல்லை என்று சொல்வார்கள் - டிடிவி தினகரன் தாக்கு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் அதை விட ஆபத்தானவர்கள் என்று டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளார். பணத்திற்காக கட்டிய மனைவியை கூட தன் மனைவி இல்லை என்று சொல்வார்கள் எனவும் கடுமையாக சாடியுள்ளார் டிடிவி தினகரன்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் இடையே மோதல் போக்கு தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது. ஒற்றைத் தலைமை என்ற பேச்சுக்கே இடம் இல்லை என்ற வகையில் நீதிமன்றம் வரை சென்று அதனை முறியடித்தார். இதனால், எடப்பாடி தரப்பு கடும் அதிர்ச்சியடைந்தது.

இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் பொதுக்குழுவில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படாததால் ஒருங்கிணைப்பாளர், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவிகள் காலியாகி விட்டது என்றும் அறிவித்தனர்.

English summary

TTV Dinakaran has said that those present at the AIADMK general body meeting were more dangerous than that. TTV Dinakaran has slammed even the wife who was tied up for money will say that he is not his wife.