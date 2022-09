"பரந்தூர் விமான நிலையத்துக்கு கருணாநிதி பெயர்" மத்திய அரசுக்கு நெல்லை திமுக எம்பி ஞானதிரவியம் கடிதம்

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: பரந்தூரில் அமையவுள்ள விமான நிலையத்திற்கு முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் பெயர் சூட்ட வேண்டும் என்று மத்திய அரசுக்கு திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஞானதிரவியம் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

சென்னையில் மீனம்பாக்கம் விமான நிலையத்தை விரிவாக்கம் செய்ய முடியாத சூழலில், 2வது சர்வதேச விமான நிலையம் கொண்டு வர திட்டமிடப்பட்டது. சென்னையில் 2028ம் ஆண்டுக்குள் புதிய விமான நிலையம் அமைக்கப்படவில்லை என்றால், சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றியுள்ள பகுதியின் வளர்ச்சிக்கு பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த நிலையில் சென்னைக்கு அருகே இரண்டாவது விமான நிலையம் அமைப்பதற்கான பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டன. சில மாதங்களுக்கு முன் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் பரந்தூர் பகுதியில் சென்னையின் 2வது மிகப்பெரிய பசுமை வெளி விமான நிலையம் அமைப்பதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகியது.

English summary

DMK Member of Parliament Gnanathiraviyam has requested the central government to name the airport in Parantur after former Chief Minister Karunanidhi.