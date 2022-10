முதலாமாண்டு மாணவிகள் கவனத்திற்கு.. ரூ.1000 உதவித்தொகை.. புதுமைப் பெண் திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம்!

Chennai

சென்னை: புதுமைப் பெண் திட்டத்தில் உதவித் தொகை பெறுவதற்கு முதலாமாண்டு படிக்கும் மாணவிகள் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் பெண் குழந்தைகள் கல்வி கற்பதை ஊக்குவிக்க அரசு சார்பில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்காகப் பல கல்வி உதவி திட்டங்களையும் அறிவித்து நடைமுறைப்படுத்தி உள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசின் தொடர் முயற்சிகள் காரணமாக மற்ற மாநிலங்கள் உடன் ஒப்பிடுகையில் தமிழ்நாட்டில் பெண் குழந்தைகள் கல்வி கற்கும் விகிதம் சிறப்பாக உள்ளது.

Government of Tamil Nadu has announced that the first year students can apply for the grant under the Puthumai Pen Scheme