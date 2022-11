சூறாவளி காற்று.. மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம்.. எச்சரிக்கும் மீன்வளத்துறை!

Chennai

சென்னை: இன்று முதல் 12ம் தேதி வரை கன்னியாகுமரி மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன் பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என மீன்வளத்துறை சார்பில் எச்சரிக்கை செய்யப்பட்டுள்ளது.

வடகிழக்கு பருவமழையால் தமிழகத்தில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வந்த நிலையில், தற்போது வங்க கடல் பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி இருக்கிறது.

இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் இன்று முதல் அடுத்த 4 நாட்களுக்கு கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. நாளை முதல் 2 நாட்களுக்கு ஆரஞ்ச் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Fisheries Department has issued a warning to Kanniyakumari fishermen not to go fishing in the sea from today to the 12th.