எங்களுக்கு தொண்டை முக்கியம்.. தொண்டை போனால் தொண்டு போய்விடும்.. மருத்துவ மாநாட்டில் மு.க.ஸ்டாலின்!

சென்னை: மருத்துவத் துறையில் தமிழ்நாடு தன்னிறைவு பெற்ற மாநிலமாக திகழ்வதாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். காது, மூக்கு, தொண்டை, நலன் குறித்து தமிழில் நடக்கும் மருத்துவ மாநாட்டை தொடங்கி வைத்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், எங்களை போன்ற அரசியல்வாதிகளுக்கு தொண்டை முக்கியம், தொண்டை போய்விட்டால் தொண்டு போய்விடும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் காது, மூக்கு, தொண்டை நலன் குறித்த மருத்துவ அறிவியல் மாநாடு முதல்முறையாக தமிழில் நடைபெற்று வருகிறது. இதனை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்.

இதன்பின்னர் மாநாட்டில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசுகையில், இந்த மாநாடு முழுக்க முழுக்க தமிழில் நடைபெற உள்ளது மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தமிழ் என்று சொல்லும் போது, எங்களை ஆளாக்கிய முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி தான் எப்போதும் நினைவுக்கு வருவார்.

