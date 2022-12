முதல்முறையாக புலம்பெயர் தமிழர் நல வாரியம் அமைப்பு! கார்த்திகேய சிவசேனாபதி தலைவராக நியமனம்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: வெளி மாநிலங்கள் மற்றும் வெளி நாடுகளில் வசிக்கும் தமிழர்களின் நலன் பேண முதல்முறையாக புலம்பெயர் தமிழர் நல வாரியத்தை அமைத்திருக்கிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

புலம்பெயர் தமிழர் நல வாரியத்தின் தலைவராக கார்த்திகேய சிவசேனாபதியையும், உறுப்பினர்களாக 7 பேரையும் முதல்வர் நியமித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு விவரம் வருமாறு;

For the first time, Chief Minister Stalin has set up the Diaspora Tamil Welfare Board to look after the welfare of Tamils living in foreign states and countries.