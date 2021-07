இது லிஸ்ட்லயே இல்லையே.. அதிமுக மாஜி சீனியர் அமைச்சரை தட்டி தூக்கிய திமுக.. வந்தார் வ.து. நடராஜன்!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக அரசு அமைந்த பிறகு, பல்வேறு கட்சிகளில் இருந்தும் முக்கிய தலைவர்கள், திமுகவில் வந்து இணைந்த வண்ணம் இருக்கிறார்கள்.

அதிமுகவை சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் தோப்பு வெங்கடாசலம் திமுகவில் இணைந்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார்.

அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் கட்சியில் செயல்பட்டு வந்த முன்னாள் அமைச்சர் பழனியப்பன், திமுகவில் இணைந்தார்.

மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் நம்பிக்கை நட்சத்திர வேட்பாளர்களாக விளங்கிய மகேந்திரன் மற்றும் பத்ம பிரியா ஆகியோர் முதல்வர், ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்தனர். திமுகவில் இணையும் பிற கட்சிகளை சேர்ந்தவர்கள் எண்ணிக்கையை இவ்வாறு நீண்டு கொண்டே செல்கிறது.

English summary

Former AIADMK minister Natarajan who was earlier joined Amma Makkal Munnetra Kazhagam party jumped from the faction and joined DMK in front of CM MK Stalin on today.