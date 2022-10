ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த ஜெயலலிதா! நான் அப்படியே ஷாக் ஆகிட்டேன்! ஆணையத்திடம் ’மாஜி’ சொன்ன ரகசியம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : முன்னாள் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக சட்டசபையில் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட அறிக்கையில் பல்வேறு அதிர்ச்சி தரும் தகவல்கள் அடுத்தடுத்து வெளியாகி வரும் நிலையில் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவை ரத்த வெள்ளத்தில் பார்த்ததாக தமிழக முன்னாள் தலைமை செயலாளர் ராம மோகனராவ் வாக்குமூலம் அளித்திருப்பதாக பகீர் தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் மரணம் தொடர்பாக கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு நீதிபதி ஆறுமுக சாமி தலைமையில் ஒரு நபர் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது. சுமார் ஐந்து ஆண்டு காலமாக இந்த விசாரணை நடந்து வந்த நிலையில் பலமுறை ஆணையத்தின் விசாரணை காலம் நீட்டிக்கப்பட்டது.

விசாரணை முடிவடைந்துள்ள நிலையில் சில வாரங்களுக்கு முன்னர் தேதி ஆணையத்தின் அறிக்கையை ஆணையத்தின் விசாரணை தலைவரான ஆறுமுகசாமி தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் தாக்கல் செய்தார்.

English summary

In the report filed today in the assembly regarding the death of former Jayalalitha, while various shocking information is coming out one after the other, it has been reported that the former Chief Secretary of Tamil Nadu Rama Mohan Rao has confessed that he saw the former Chief Minister Jayalalithaa in a pool of blood.