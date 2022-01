ராஜேந்திரபாலாஜி என்ன கொலையா பண்ணிட்டார்? திமுக தொண்டர் படையான போலீஸ்..! கொந்தளித்த சி.வி.சண்முகம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: தமிழக காவல்துறையினர் திமுகவின் தொண்டர் படையாக மாறி பொய் வழக்கை போடுகின்றனர் என்றும், முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திரபாலாஜி கொலை செய்துவிட்டார் அவரை கைது செய்ய காவல்துறை இவ்வளவு அவசரம் காட்டுவது ஏன் என முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

சென்னையில் உள்ள ராஜ்பவனில் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை சந்தித்து தமிழ்நாட்டின் சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சினை குறித்து அதிமுகவைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார், சி.வி.சண்முகம், இன்பதுரை, தளவாய் சுந்தரம், மனோஜ் பாண்டியன், வழக்கறிஞர் பாபு முருகவேல் ஆகியோர் புகார் மனு அளித்தனர்.

இதையடுத்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த சி.வி.சண்முகம், தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பிறகு நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள், இளைஞர்கள் மற்றும் மாணவ சமுதாயத்தினருக்கு போதைபொருட்கள் சர்வசாதாரணமாகக் கிடைக்கின்ற நிலை ஏற்பட்டிருப்பதைப் பற்றியும், இன்று ஆளுகின்ற ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக, அவர்களது தவறுகளைச் சுட்டிக்காட்டுகின்ற, எதிர்த்துப் பேசுகின்றவர்கள் மீது போடப்படுகின்ற பொய்யான வழக்குகள் பற்றியும் ஆளுநரிடம் எடுத்துரைத்தோம் என்றார்.

3 நாளைக்கு புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் கிடையாது.. ஸ்க்ரிட் உத்தரவு போட்ட நீலகிரி ஆட்சியர்

English summary

Former minister CV Shanmugam has questioned why the police are in such a hurry to arrest former minister Rajendrapalaji, who has been accused of making false allegations that the Tamil Nadu police have become a volunteer force of the DMK.