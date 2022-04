Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஆட்சி அதிகாரம் தற்போது கையில் இருப்பதால் ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் நிறுவனம் சிறிய தயாரிப்பாளர்களிடமிருந்து குறைந்த விலைக்கு படங்களை கபளீகரம் செய்யும் போக்கு தலை தூக்க்கியுள்ளது எனவும், இதுதொடர்ந்து நீடித்தால் திரையுலகில் பூகம்பம் வெடிக்கும் நிலை உருவாகும் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார்.

மிரட்டும் ரெட் ஜெயண்ட்”.. அச்சத்தில் சிறு பட தயாரிப்பாளர்கள் ! பகீர் புகார் கிளப்பும் ஜெயக்குமார்!

தமிழக முதல்வரும் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினின் மகன் உதயநிதி தற்போது சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினராக உள்ளார். இவரது தயாரிப்பு நிறுவனம் தான் ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ்.

குருவி, ஆதவன் என படங்களை தயாரித்த உதயநிதி ஸ்டாலினின் ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் நிறுவனம், பல படங்களை வாங்கி விநியோகித்தும் வந்தது. அடுத்ததாக நாயகனாக நடிக்கவும் தொடங்கினார். இதுவரை 10க்கும் மேற்பட்ட நாயகனாக நடித்துள்ளார் உதயநிதி.

English summary

Former AIADMK minister Jayakumar has said that Red Giant Movies has taken over the reins of low-cost films from small producers as the regime is now in power, and that if this continues, there will be an earthquake on the tamil cinema