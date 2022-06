அப்படியே போய்.. எடப்பாடி காலில் சட்டுன்னு விழுந்த மாஃபா பாண்டியராஜன்! கண்டுகொள்ளாத இபிஎஸ்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கடந்த காலங்களில் ஓ பன்னீர் செல்வத்தின் வலதுகரம் போல் செயல்பட்டு வந்த முன்னாள் அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன், இன்று எடப்பாடி பழனிச்சாமியை நேரில் சந்தித்து அவரது காலிலேயே விழுந்த சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

EPS காலில் விழுந்த Ma Foi Pandiarajan #EPS #OPS

ஹாலிவுட் படங்களை மிஞ்சும் அளவுக்கு நொடிக்கு நொடி மிகவும் பரபரப்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறது அதிமுகவின் ஒற்றை தலைமை விவகாரம். அந்த அளவுக்கு ஆலோசனை, அறிக்கைகள், பேட்டி, பரபரப்பு என சென்று கொண்டிருக்கிறது..

போகிற போக்கை பார்த்தால் ஓபிஎஸ் தரப்பில் அவர் மட்டும் தான் இருப்பார் போல என எடப்பாடி தரப்பினர் கூறுமளவுக்கு ஓபிஎஸ் பின்னே நின்ற படைத்தளபதிகள் எடப்பாடி பக்கம் தாவி வருகின்றனர்.

'இணைந்த கைகள்’ டிடிவி தினகரனை சந்திக்கும் ஓபிஎஸ்? வீட்டை சுற்றி போஸ்டர்களை பாருங்க! படையெடுப்பாம்!

English summary

Former minister ma foi pandiarajan, who in the past acted as the right hand man of O Panneer Selvam, met Edappadi Palanichamy in person today and the incident where he fell on his feet is being shared fast on social media.