தோப்புவுக்கு கிரீன் சிக்னல்! கிடைக்கப்போகும் ஜாக்பாட்! நாளை ஸ்டாலினை சந்தித்து திமுகவில் ஐக்கியம்

சென்னை : முன்னாள் அமைச்சர் தோப்பு வெங்கடாசலம் வரும் அதிமுகவின் நிர்வாகிகள் 300 பேருடன் நாளை காலை 10.30 மணி அளவில் முதல்வர் ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைகிறார்.

கொங்கு மண்டலத்தில் திமுக அதிரடியான அரசியலில் இறங்கி உள்ளது. தோப்பு வெங்கடாச்சலத்திற்கு முக்கிய பதவிகள் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.

ஈரோடு மாவட்டம், பெருந்துறை சட்டமன்றத் தொகுதியின் எம்.எல்.ஏ-வாக இருந்தவர் தோப்பு வெங்கடாசலம். வருவாய்த்துறை அமைச்சர், சுற்றுச்சூழல்துறை அமைச்சர், ஈரோடு புறநகர் மாவட்டச் செயலாளர் எனப் பல பதவிகளில் வகித்தவர் .

English summary

Former minister 'Toppu Venkatachalam' will join the DMK with 300 AIADMK executives tomorrow at 10.30 am in the presence of Chief Minister Stalin.