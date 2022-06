ரேசன் கடையில் அரிசிக்கு பதில் இலவச கேழ்வரகு...தமிழக அரசு உத்தரவு - எந்த மாவட்ட மக்களுக்கு தெரியுமா?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நீலகிரி மற்றும் தர்மபுரி மாவட்ட அரிசி ரேஷன் அட்டைதாரர்கள், அரிசிக்கு பதிலாக அவர்களின் சொந்த விருப்பத்தின் பேரில் 2 கிலோ கேழ்வரகை இலவசமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 8ஆம் தேதி சட்டப்பேரவையில் உணவுத்துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி , நீலகிரி மற்றும் தர்மபுரி மாவட்டங்களில் ஒரு குடும்பத்திற்கு 2 கிலோ கேழ்வரகு , அரிசிக்குப் பதிலாக வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என அறிவித்திருந்தார். அதன்படி ரேசன்கடைகளில் கேழ்வரகு வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.

இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், "2018-ம் ஆண்டில் இருந்து தமிழகத்தில் கேழ்வரகு பயிரிடப்படும் பகுதியும், உற்பத்தியின் அளவும் உயர்ந்த வண்ணம் உள்ளன. தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, சேலம், திருவண்ணாமலை, வேலூர், திருப்பத்தூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் கேழ்வரகு அதிகம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.

English summary

The Tamil Nadu government has announced that rice ration card holders in the Nilgiris and Dharmapuri districts can get 2 kg of Kelvaragu free of cost instead of rice.