தமிழகத்தில் மே 31ம் தேதி வரை முழு ஊரடங்கு நீட்டிப்பு? கொரோனா குறையாததால் அரசு முடிவு.. வெளியான தகவல்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழகத்தில் மே மாதம் 31ம் தேதி வரை முழு ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட வாய்ப்பு இருப்பதாக அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

கொரோனா நோய் பரவல் மிகவும் அதிகரித்ததன் காரணமாக மே 10ம் தேதி முதல் மே 24ம் தேதி வரை முழு ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுவதாக, தமிழக அரசு அறிவித்து இருந்தது.

ஊரடங்கு முடிவடைய சில நாட்களே உள்ள நிலையில் சட்டசபை உறுப்பினர்கள் குழுவுடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் நாளை முக்கிய ஆலோசனை நடத்தவிருக்கிறார். அப்போது முழு ஊரடங்கை, நீட்டித்தால் என்னென்ன தளர்வுகள் வழங்குவது என்பது போன்ற விஷயங்கள் பற்றி ஆலோசிக்க உள்ளார்.

கொரோனா ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுமா? - மருத்துவ குழுவினருடன் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் நாளை ஆலோசனை

English summary

Tamilnadu full lockdown news: Ful lockdown will be extended up to 31st of May in Tamil nadu, says government sources. Some relaxation may be given to manufacturing sector the sources added.