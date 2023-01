’கதவு’ பெண்களுக்கு தான் பாதுகாப்பில்லை.. பயணிகளுக்குமா? ட்விட்டரில் விடாமல் சீண்டும் காயத்ரி ரகுராம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அண்ணாமலையின் தலைமையில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்று நினைத்தேன்.. இனி பயணிகளுக்கு கூட பாதுகாப்பில்லை போலிருக்கிறது என பாஜகவில் இருந்து விலகிய நடிகையும் நடன இயக்குனருமான காயத்ரி ரகுராம் ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

கடந்த 8 ஆண்டுகளாக பாஜகவில் மிகத் தீவிரமாக அரசியல் செய்து வந்த கட்சியின் கலை கலாச்சார பிரிவு மாநில தலைவர் பொறுப்பிலிருந்து கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னர் நடன இயக்குனரும் நடிகையுமான காயத்ரி ரகுராம் நீக்கப்பட்டார்.

இதனால் அவர் மாநில தலைமை மீது கடும் அதிருப்தியில் இருந்த நிலையில் பின்னர் மீண்டும் வெளிநாடு அண்டை மாநில தமிழ் வளர்ச்சி பிரிவின் மாநில தலைவராக வியமிக்கப்பட்டார். ஆனாலும் தலைமையுடன் மோதல் போக்கையே கையாண்டு வந்தார்.



