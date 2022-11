ஆர்எஸ்எஸ் ஊர்வலத்தை பார்த்தீர்களா? தமிழக மக்களே "சங்கிகள்தான்”.. அடித்து சொல்லும் காயத்ரி ரகுராம்!

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஆர்எஸ்எஸ் ஊர்வலத்திற்கு காவல்துறையினர் அனுமதி மறுத்த நிலையில் அமைப்பின் நிர்வாகிகள் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்திருந்தனர்.

வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் தமிழ்நாட்டில் கட்டுப்பாடுகளுடன் ஊர்வலம் நடத்திக்கொள்ள அனுமதி வழங்கப்படுவதாக கூறியிருந்தது.

இந்நிலையில், நேற்று கடலூர் உள்ளிட்ட மூன்று இடங்களில் பேரணி நடைபெற்றது. இந்த பேரணியை குறிப்பிட்டு, "தமிழ்நாட்டு மக்கள் நம்மில் பெரும்பாலானோர் சங்கிதான்" என்று பாஜக மாநில தலைவர்களுள் ஒருவரான காயத்ரி ரகுராம் ட்வீட் செய்துள்ளார்.

When the police refused permission for the RSS procession in Tamil Nadu, the administrators of the organization had filed a case in the High Court. The court that heard the case had said that permission was given to hold the procession in Tamil Nadu with restrictions. In this case, rally was held at three places including Cuddalore yesterday. Referring to the rally, one of the state leaders of the BJP, Gayathri Raghuram, tweeted, "Most of us Tamil Nadu people are Sangi."