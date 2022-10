வரிசையா வந்த வண்டி.. எடப்பாடி ‘ஜெல்’.. உற்றுப்பார்த்த திமுக ‘தலை’.. கேட் போடுங்க.. பறந்த உத்தரவு!

Chennai

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமி கடந்த புதன்கிழமை நடத்திய உண்ணாவிரத போராட்டத்தின்போது நடந்த நிகழ்வுகள் தான் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை திரும்பிப் பார்க்க வைத்துள்ளன.

சட்டசபையில், எடப்பாடி பழனிசாமியின் கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டதைக் கண்டித்து ஈபிஎஸ் தரப்பினர் அமளியில் ஈடுபட்டதால் கூண்டோடு வெளியேற்றப்பட்டனர்.

இதனைக் கண்டித்து உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் இறங்கினார் எடப்பாடி பழனிசாமி. இந்த போராட்டத்தின்போது கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்கள் நேரில் வந்து ஈபிஎஸ்ஸுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தது திமுக தலைமையை யோசிக்க வைத்துள்ளது.

அதிமுக கூட்டணிக்குள் மீண்டும் 'ஜெல்' உருவாகத் தொடங்கியுள்ளதை அறிந்து திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் உடனே ஒரு ஆர்டரை போட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

During Edappadi Palanisamy's protest, the leaders of the allied parties came in person and expressed their support to EPS, which made DMK leadership to watch deeply. DMK chief Stalin is said to have immediately issue an order after known that the 'gel' forming again within AIADMK alliance.