டிவிட்டரில் டிரென்ட்டான #GetoutRavi.. நன்றி தெரிவித்து சென்னையில் பரபரக்கும் போஸ்டர்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: ட்விட்டரில் டிரென்ட்டான #GetOutRavi ஹேஷ்டேக் தற்போது சென்னையின் சுவர்களில் போஸ்டராக ஒட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நீட் விலக்கு மசோதா உள்ளிட்ட பல மசோதாக்களை ஆளுநர் ஆர் என் ரவி உரிய நடவடிக்கை எடுக்காமல் அப்படியே வைத்திருக்கிறார் என குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. அது போல் 7 தமிழர்கள் விடுதலை குறித்த தீர்மானத்தையும் நிறைவேற்றாமல் வைத்திருந்ததாகவும் குற்றம்சாட்டப்பட்டது.

இந்த நிலையில் ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை மசோதா உள்ளிட்ட மசோதாக்கள் நிலுவை உள்ளதாலும் அரசுக்கு எதிராக ஆளுநர் ஆர். என். ரவி செயல்படுவதாலும் அவர் பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் வலுத்தன. இது தொடர்பாக ஆளுநர் மாளிகை அருகே சில கட்சிகள் ஆர்ப்பாட்டத்திலும் ஈடுபட்டன.

தமிழ்நாடு ஆளுநர் ரவி உரையின் போது ஜெயலலிதா முதல்வராக இருந்திருந்தால்.. ஆர்.எஸ். பாரதி கேள்வி

English summary

Get out Ravi hashtag which was trending in Twitter page is now found in walls of Chennai.