பக்கத்து தெருவுக்கு போனால் கூட அபராதம் வசூல்! போக்குவரத்து போலீஸ் செய்வது நியாயமில்லை -ஜி.கே.வாசன்

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: பக்கத்து தெருவுக்கு போனால் கூட அபராதம் வசூலிக்கும் போக்குவரத்து போலீஸாரின் செயல்பாடு நியாயமற்றது என தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

வாகனங்களை கவனமாக இயக்க வேண்டும் என்பதில் யாருக்கும் மாற்றுக்கருத்து கிடையாது என்றும் ஆனால் அதற்காக பக்கத்து தெருவுக்கு கூட மக்களை செல்லவிடாமல் தடுத்து நிறுத்தி பைன் போடுவது ஏற்கதக்கத் தல்ல எனவும் கூறியுள்ளார்.

கடந்த 2 நாட்களாக தமிழகம் முழுவதும் போக்குவரத்து போலீஸார் காட்டும் கெடுபிடியால் வாகன் ஓட்டிகள் வேதனையும், கலக்கமும் அடைந்துள்ளனர்.

English summary

Tamil State Congress President GK Vasan has said that the operation of the traffic police who collect fines even if they go to the neighboring street is unfair.