போதைப் பொருளை விற்பதே பாஜகவினர் தான்.. தைரியம் இருந்தா கேளுங்க.. எடப்பாடிக்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி சவால்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழகத்தில் போதைப்பொருள் நடமாட்டம் அதிகமாக இருப்பதாக ஆளுநரிடம் எடப்பாடி பழனிசாமி புகார் அளிக்கிறார், ஆனால் போதைப்பொருட்களை விற்பனை செய்வதே பாஜகவினர் தான், தைரியம் இருந்தால் ஈபிஎஸ் அவர்களை கேட்கட்டும் என திமுக முன்னாள் எம்.பி ஆர்.எஸ்.பாரதி பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியைச் சந்தித்தார். அப்போது தமிழகத்தில் மாணவர்களிடையே போதைப் பொருள் புழக்கத்தை தமிழக அரசால் தடுக்க முடியவில்லை என புகார் தெரிவித்தார்.

அண்டை மாநிலங்களில் இருந்து தமிழகத்திற்குள் போதைப் பொருட்கள் கொண்டு வரப்படுவதாகவும், இது குறித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று ஆளுநரிடம் மனு அளித்ததாகவும் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார்.

இந்நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமியின் பேச்சுக்கு திமுக முன்னாள் எம்.பி ஆர்.எஸ்.பாரதி பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

டிசம்பர் 1ஆம் தேதி திமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம்! எதற்காக இந்த மீட்டிங் தெரியுமா?

English summary

Edappadi Palaniswami complains to TN Governor that there is a lot of drug traffic in Tamil Nadu. But BJP itself selling drugs : Former DMK MP RS Bharathi slams EPS.