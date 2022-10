வெளியான “ரேங்க் லிஸ்ட்”.. அண்ணாமலையை சந்தித்த மாணவிக்கு மருத்துவ சீட் கிடைக்குமா? இதுதான் “ரேங்க்”

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: எம்பிபிஎஸ் மற்றும் பல் மருத்துவ படிப்புகளுக்கான 7.5% இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் மருத்துவ இடம் பெறும் மாணவ மாணவிகளுக்கான தர வரிசை பட்டியல் வெளியாகியுள்ள நிலையில், கடந்த மாதம் தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை உதவுவதாக அறிவித்த மாணவியின் தரவரிசை மிகவும் பின் தங்கியுள்ளது.

மருத்துவப் படிப்புகளுக்கு 12 ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் மாணவர் சேர்க்கை நடைபெற்று வந்த நிலையில், மத்தியில் ஆட்சிக்கு வந்த பாஜக நீட் என்ற நுழைவுத்தேர்வை அறிமுகம் செய்தது.

இதற்கு தொடக்கத்திலிருந்தே தமிழக அரசியல் கட்சிகளும் மாணவர்களும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். தமிழ்நாட்டில் இதனால் அனிதா தொடங்கி பல மாணவர்கள் இன்னுயிரை இழந்துள்ளனர்.

English summary

The rank list for government school students who under the 7.5% reservation for MBBS and dental courses has been released. Lets see the rank of the student who met Tamil Nadu BJP president Annamalai last month to get medical seat.