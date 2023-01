எல்லாமே டபுள் விலை! இனிமேல் ஒரு பேருந்து கூட அந்த ஹோட்டலில் நிற்காது! அமைச்சர் சிவசங்கர் அதிரடி!

Chennai

சென்னை: விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்கிரவாண்டி அருகே சென்னை -திருச்சி நெடுஞ்சாலையின் இரு புறமும் உள்ள வேல்ஸ் உணவகத்தில் அரசுப் பேருந்துகள் நின்று செல்ல தடை விதிக்கப்படுள்ளது.

வேல்ஸ் உணவகத்தில் எல்லாமே டபுல் விலையாக இருக்கிறது என்றும் வழிபோக்கர்கள் தானே என்று தரமற்ற உணவுப் பொருட்களை விற்பனை செய்வதாகவும் பொங்கல் பண்டிகையின் போது சொந்த ஊர்களுக்கு சென்ற பொதுமக்கள் புகார் அளித்ததன் பேரில் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதேபோல் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள இன்னும் சில உணவகங்கள் மீதும் புகார்கள் வந்திருப்பதால் அங்கும் அரசுப் பேருந்துகள் நின்று செல்ல தடை விதிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இது தொடர்பாக போக்குவரத்துத் துறை விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பின் விவரம் வருமாறு;

English summary

Government buses have been banned from stopping at the Vels restaurant on both sides of the Chennai-Trichy highway near Vikravandi in Villupuram district.