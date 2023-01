சிதம்பரம் நடராஜன் கோயில்.. அரசுக்கு கையகப்படுத்தும் எண்ணமில்லை.. அமைச்சர் சேகர்பாபு ஓபன் டாக்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலை பொறுத்தவரை அரசுக்கு கையகப்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லை என்று அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார். கோவில்களில் நடக்கும் முறைகேடுகள் தொடர்பாக மக்களே புகார் அளிக்கும் வகையில், இலவச எண்ணை அறிமுகப்படுத்திய அமைச்சர் சேகர்பாபு, இலவச எண்ணில் மக்கள் புகார் அளிக்க தொடங்கும் போது கோயில்களில் முறைகேடுகள் குறையும் நம்புவதாக தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாட்டில் திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததில் இருந்து இந்துசமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு தொடர்ந்து மக்கள் மத்தியில் பேசப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கிறார். தொடர்ந்து பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள முக்கிய கோவில்களை புனரமைப்பது, கும்பாபிஷேகம் நடத்துவது என மக்களின் நன்மதிப்பை பெற்று வருகிறார்.

இந்த நிலையில் கோவில்களில் பக்தர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், கோயில்களில் நடக்கும் முறைகேடுகள் கண்டறியும் வகையில் முக்கிய நடவடிக்கை அமைச்சர் சேகர்பாபு எடுத்துள்ளார்.

English summary

Minister Sekar babu has said that the government has no intention of taking over the Chidambaram Nataraja Temple. Minister Shekharbabu, who introduced a toll-free number so that people can complain about irregularities in temples.