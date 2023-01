கெட் அவுட்டா? ரெடியான ’கனமான’ ஃபைல்! டெல்லிக்கு வண்டியை விடும் ஆளுநர் ரவி? அமித் ஷாவுடன் மீட்டிங்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழ்நாடு சட்டசபையில் இன்று நடைபெற்ற நிகழ்வுகள் குறித்து உள்துறை அமைச்சகத்துக்கு தமிழ்நாடு ஆளுநரான ஆர்.என்.ரவி அறிக்கை அளித்துள்ளதாகவும் இது தொடர்பாக நேரில் விளக்கம் அளிக்க உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை அவர் நேரில் சந்திக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

எதிர்பார்த்தது போலவே தமிழ்நாடு சட்டசபையில் இன்று அரங்கேறிய நிகழ்வுகள் ஆளுநர் ஆர்.என் ரவிக்கு கடுமையான எதிர்ப்பினை பதிவு செய்யும் வகையில் இருந்தது. ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஆளுநருக்கு தமிழ்நாடு அரசுக்கும் எல்லா விவகாரங்களிலும் மோதல் போக்கு தொடர்ந்து வந்தது.

குறிப்பாக அவர் பதவியேற்றதிலிருந்தே திமுகவுக்கு எதிரான மனப்பான்மையில் இருப்பதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது. அதுமட்டுமல்லாமல் தமிழகம் தமிழர் நலன் சார்ந்த விஷயங்களை ஆளுநர் புறம் தள்ளிவிட்டு பாஜக தலைவர் போல செயல்படுவதாக கடுமையான குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டது.

ஆளுநர் ஆர்என் ரவி உரையின்போது அசாதாரண சூழலை உருவாக்கியது யார்? சபாநாயகர் அப்பாவு பரபரப்பு விளக்கம்

English summary

It has been reported that the Governor of Tamil Nadu RN Ravi has given a report to the Ministry of Home Affairs regarding the events that took place in the Tamil Nadu Assembly today and he is going to meet the Home Minister Amit Shah in person to give an explanation in this regard.