‛வாரிசு அரசியல்’.. ஆளுநர் அரசியலே பேசக்கூடாதே! பாயிண்டை பிடித்து தமிழிசையை சாடிய திமுக ராஜீவ் காந்தி

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: திமுகவின் துணை பொதுச்செயலாளராக கனிமொழி எம்பி நியமிக்கப்பட்ட நிலையில் ‛‛திமுக வாரிசு அரசியல் செய்வதாக தெலங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் விமர்சனம் செய்த நிலையில் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை சுட்டிக்காட்டி ஆளுநர் அரசியல் பேசக்கூடாது'' என திமுகவின் ராஜீவ் காந்தி கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

திமுகவில் 15வது உள்கட்சி தேர்தல் துவங்கி நடந்து வந்தது. பேரூராட்சி, ஒன்றியம், நகரம், பேரூர், பகுதி, மாவட்டம், மாநகரம் வரை தேர்தல் நடத்தி முடிக்கப்பட்டது. மாவட்ட செயலாளர்கள், செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.

கட்சி ரீதியாக உள்ள 72 மாவட்டங்களில் 71 மாவட்டங்களுக்கு தேர்தல் முடிக்கப்பட்டு நிர்வாகிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு உள்ளனர். தென்காசி வடக்கு மாவட்டத்துக்கு மட்டும் தேர்தல் பெண்டிங்கில் உள்ளது.

English summary

DMK's Rajiv Gandhi has severely criticized the appointment of Kanimozhi MP as DMK's deputy general secretary, saying, The Governor of Telangana Tamilisai Soundararajan should not talk about politics while pointing to the constitution.