இங்க மட்டும் வண்டி ஓட்டாதீங்க! சென்னையில் வருகிறது "ஹாப்பி ஸ்ட்ரீட்".. மாநகராட்சியின் மாஸ் ஏற்பாடு!

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை நோக்கி மக்களை பயணிக்க வைக்கும் முயற்சியாக சென்னையில் இன்று 'ஹேப்பி ஸ்ட்ரீட்' நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

சென்னயில் எப்போதும் பரபரப்பாக காணப்படும் இடங்களில் ஒன்று அண்ணா நகர். சென்னை நகரின் பிரதான இடமாக விளங்கும் இப்பகுதியில் எப்போதும் வாகன போக்குவரத்து அதிகமாக காணப்படும்.

இந்த நிலையில், ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை ஊக்குவிக்கும் முயற்சியாக எப்போதும் பரபரப்பாக காணப்படும் சென்னை அண்ணா நகரில் இன்று 'ஹேப்பி ஸ்ட்ரீட்' நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதன்படி அந்த பகுதியில் பஸ், மோட்டார் சைக்கிள், கார் உள்ளிட்ட மோட்டார் வாகனப் போக்குவரத்து முற்றிலுமாக தடை செய்யப்பட்டு பல்வேறு விளையாட்டு போட்டிகள் நடைபெற்றன. அதாவது ஸ்மார்ட் போன்களில் இல்லாத விளையாட்டுகளான பம்பரம் விடுதல், கோலிக்குண்டு அடித்தல் போன்ற ஜாலியான விளையாட்டுக்களும் கராத்தே, சிலம்பம் உள்ளிட்ட பயிற்சிகளும் அளிக்கப்பட்டன.

பூங்கா பராமரிப்பில் குறைபாடு.. சாட்டையை சுழற்றிய சென்னை மாநகராட்சி.. 87 ஒப்பந்தாரர்களுக்கு அபராதம்

English summary

'Happy Street' initiative launched in Chennai to promote non-motorist transport for healthy life. This initiative is all about having fun on the street.