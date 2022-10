ராணுவ போட்டி தேர்வில் ப்ளூடூத் மூலம் காப்பி.. ஆள்மாறாட்டம் செய்த வடமாநில இளைஞர்கள்.. 29 பேர் கைது!

Chennai

சென்னை: சென்னையில் நடைபெற்ற ராணுவத் தேர்வில் ப்ளூரூத் மூலம் காப்பியடித்ததோடு, ஆள்மாறாட்டத்தில் ஈடுபட்ட 29 வடமாநில இளைஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.

சென்னை நந்தம்பாக்கம் எம்.எச். சாலையில் செயல்பட்டு வரும் ராணுவப் பள்ளியில் பாதுகாப்புத் துறையில் கீழ்நிலை பணிக்கான குரூப் - சி தேர்வு நடைபெற்றது.

இந்த தேர்வில் மொத்தமாக 1,728 நபர்கள் கலந்து கொண்டு தேர்வு எழுதினர். அதேபோல் பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த இளைஞர்களும் தேர்வை எழுதினர்.

In Chennai, Group - C examination for lower level job in security department was held in Army School. In that, 29 North State youths were arrested for cheating and impersonating the military exam held in Chennai.