விஜயகாந்த் மருமகளை பார்த்துருக்கீங்களா.. இதுதான் அவர் - விஜய பிரபாகரனுக்கு ஜோடிப்பொருத்தம் எப்படி?

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கேப்டன் விஜயகாந்த் மகன் விஜயபிரபாகரன் திருமண நிச்சயம் முடிந்து சில ஆண்டுகள் ஆகியுள்ள நிலையில் அவரது திருமணம் எப்போது என்ற கேள்வி ஒரு பக்கம் எழுந்தாலும் நிச்சயத்தின் போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் பகிரப்பட்டு வருகின்றன.

தமிழ்த் திரையுலகின் முன்னணி நடிகராக வலம் வந்தவர் விஜயகாந்த். சினிமாவிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்த விஜயகாந்த் தேசிய முற்போக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை தொடங்கினார். எம்எல்ஏவாக வெற்றி பெற்று பத்தாண்டு களில் சட்டமன்ற எதிர்கட்சி தலைவர் என்ற அளவிற்கு உயர்ந்தவர்.

அரசியலில் கவனம் செலுத்தியதால், படங்களில் நடிப்பதைக் குறைத்தார். தற்போது தனது உடல்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு திரையுலகில் கவனம் செலுத்தாமல் இருக்கிறார். இவருக்கு சண்முக பாண்டியன் மற்றும் விஜய பிரபாகரன் என்ற இரு மகன்கள் உள்ளனர்.

Captain Vijayakanth's son Vijayprabhakaran's wedding has been over for a few years now, but the question of when will his wedding has been raised on one side, the photos taken during the wedding are being shared on social media.