சாலை விபத்து.. துடித்த வாலிபர்.. தனது காரில் ஏற்றிச் சென்று மருத்துவமனையில் சேர்த்த அமைச்சர் மா.சு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: பூந்தமல்லியில் சாலை விபத்தில் சிக்கிய வாலிபரை மீட்டு தனது காரில் அழைத்து சென்று மருத்துவமனையில் சேர்த்துள்ளார் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்.

பூந்தமல்லி - பெங்களூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பூந்தமல்லி அருகே மோட்டார் சைக்கிளில் சென்று கொண்டிருந்த நபர் மீது கார் மோதியதில் அந்த நபர் கீழே விழுந்து காயங்களுடன் சாலையில் கிடந்துள்ளார்.

இதையடுத்து வாகன ஓட்டிகள் ஆம்புலன்சுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.

சார்பட்டா பரம்பரையில் வரும் டான்ஸிங் ரோஸ்தான் ஜெயக்குமார்.. மா சுப்பிரமணியன் கிண்டல்!

English summary

Health Minister Ma Subramanian has rescued a boy who was involved in a road accident in Poonamallee and taken him to his hospital.