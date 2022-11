மீண்டும் மிரட்டும் மிக கனமழை..நவ.21,22ல் வட தமிழகத்தில் அடி வெளுக்கும் - எச்சரிக்கும் வானிலை மையம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. 21ம் தேதி வட தமிழக கடலோர மாவட்டங்களிலும், 22ம் தேதி வட தமிழக மாவட்டங்களிலும் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பு என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. வட மாவட்டங்களில் உள்ள ஏரிகள், குளங்கள் நீர் நிலைகள் நிரம்பி வழிகின்றன. விட்டு விட்டு மழை பெய்து வரும் நிலையில் சில நாட்களுக்கு மழை ஓய்வெடுத்துள்ளது.

வெள்ள நீர் வடியும் வரை ஓய்வெடுத்து வரும் மழை மீண்டும் தனது வீரியத்தை காட்டப்போகிறது. அதற்குக் காரணம் வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வுநிலைதான்.

English summary

The Meteorological Department has informed that there is a possibility of heavy rain at a couple of places in Tamil Nadu due to the low pressure zone. The Meteorological Department has informed that there is a possibility of very heavy rain in the coastal districts of North Tamil Nadu on 21st and in North Tamil Nadu districts on 22nd November.