இடி மின்னலுடன் 4 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை...சூறாவளியும் வீசும் - வானிலை அறிவிப்பு

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இன்றைய தினம் சேலம், புதுக்கோட்டை, மதுரை, ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் இன்று இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் குமரிக்கடல் மற்றும் மன்னார் வளைகுடா பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று வீசும் என மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையோர மாவட்டங்களில் பலத்த மழை பெய்துவருவதால் ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. நீலகிரி, கோவை, நெல்லை, தென்காசி, குமரி மாவட்டங்களில் உள்ள அணைகள் நிரம்பி வழிகின்றன. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் சிவகங்கை மாவட்டம் திருபுவனத்தில் 7 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. கிளநிலை, புதுக்கோட்டை 4 செமீ, நாமக்கல் 3 செமீ, மதுரை வீரகனூர் அணைக்கட்டு 3 செமீ , அறந்தாங்கி, சின்னக்கல்லார் கோயம்புத்தூர், காரைக்கால், வால்பாறை, சின்கோனா, ஜெயங்கொண்டம் ஆகிய ஊர்களில் தலா 2 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

இந்த நிலையில் இன்று முதல் 5 நாட்களுக்கு இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. இது குறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வுமைய இயக்குனர் முனைவர் நா.புவியரசன் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், தமிழக கடற்கரையை ஒட்டி நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, இன்று, சேலம், புதுக்கோட்டை, மதுரை, ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கன மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது.

The Chennai Meteorological Department has forecast heavy rains with thunder and lightning in Salem, Pudukottai, Madurai and Ramanathapuram districts in Tamil Nadu today. Fishermen have been warned of hurricane force winds in the Kumari Sea and Gulf of Mannar tomorrow and the day after tomorrow.