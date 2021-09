அடிக்கிற வெயிலுக்கு இதமாக இடி மின்னலுடன் கனமழை பெய்யும் - வானிலையின் ஜில் அறிவிப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தென் மாவட்டங்களில் செப்டம்பர் 18ஆம் இடி மின்னலுடன் கூடிய கன மழையும், ஒருசில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழையும் பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. வெயில் சுட்டெரித்து வரும் நிலையில் வானிலை ஆய்வு மையல் குளுகுளு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் பருவமழைக்காலமாக இருந்தாலும் அக்னி நட்சத்திர காலம் போல வெயில் சுட்டெரித்து வரும் நிலையில் அவ்வப்போது மழையும் பெய்து வருகிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மதுரை மாவட்டத்தில் 103 டிகிரிக்கு மேல் வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளது.

அதே நேரத்தில் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையோர மாவட்டங்களில் மழை பெய்துள்ளது. அதிகபட்சமாக கோவை மாவட்டம் சின்னக்கல்லார் பகுதியில் 3 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. தேவலாவில் 2 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. வால்பாறை, கூடலூர் பஜார், நடுவட்டம் பகுதியில் தலா 1 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது. இந்த நிலையில் இன்று முதல் 19ஆம் தேதி வரைக்கும் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

இடி மின்னலுடன் நீலகிரியில் கனமழை...தமிழ்நாட்டில் 5 நாட்களுக்கு சாரல் மழை - வானிலையின் ஜில் அறிவிப்பு

English summary

The Met Office has forecast heavy rains with thundershowers in the southern districts on September 18 and moderate thundershowers in some places. The Meteorological Agency has issued a notification on the possibility of the sun setting.